Эксперт Гринин рассказал, чем опасен перегрев салона автомобиля на жаре

Нагретый на жаре салон автомобиля может стать смертельной ловушкой для запертых внутри детей и домашних животных. Об этом предупредил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

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Эксперт отметил, что время нагрева зависит от ряда факторов.

— Время нагрева во многом зависит от остекления салона, направления солнечных лучей, обивки — чем она темнее, тем быстрее. Но в любом случае речь о считаных минутах. Тепло идет, а обратно выйти не может из-за того, что в салоне в этот момент плохой воздухообмен, — объяснил Гринин.



Вопреки всеобщему мнению, от цвета автомобиля не зависит то, насколько он быстро нагревается, поскольку большая часть тепла проникает через стекла. Причем температура внутри машины оказывается на несколько десятков градусов выше, чем снаружи. Если в салоне остался маленький ребенок, летальный исход возможен всего через 10-20 минут. Собаки могут протянуть чуть дольше — они часто дышат и таким образом охлаждают тело, рассказал Гринин в интервью каналу «Москва 24».

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