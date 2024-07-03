В России появился в продаже пикап Mitsubishi L200 шестого поколения

На сайтах объявлениях появилось предложение о продаже в России пикапа Mitsubishi L200 шестого поколения. Автомобиль был представлен летом прошлого года и официально на российский рынок не поставляется. Однако, как уточняет "АвтоВзгляд", приобрести пикап можно благодаря "серому" импорту".

© Российская Газета

Портал уточняет, что в России представлены Mitsubishi L200 в максимальной комплектации - с 2,4-литровым 184-сильным турбодизелем, с автоматической коробкой передач, полным приводом Super Select 4WD-II.

За новый пикап, с учетом полной таможенной очистки, погашения утильсбора, оформления всех необходимых документов, продавцы просят 5,399 млн рублей.