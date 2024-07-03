Водород или электричество: какие авто лучше для экологии

Водород или электричество: что лучше для экологии
Как водород и электричество влияют на окружающую среду. Ещё совсем недавно гибриды только появлялись на дорогах, а идея полностью электрического автомобиля была скорее футуристическим будущем, чем реальностью. Теперь же мы живём в этом будущем, и по нашим дорогам ездят плагин-гибриды, автономные автомобили, электрические и даже машины, работающие на водородном топливе. Сторонники водородных технологий утверждают, что это спасение автомобильной промышленности, которое может увеличить запас хода, при этом оно может стать более безопасным для окружающей среды.
Электромобили лучше?
Споры о том, насколько экологичны электромобили, будут существовать до тех пор, пока этот вид транспорта выпускается. Сам источник энергии не экологичен, но в какой-то степени использование электромобилей это всё равно помогает природе.
Согласно исследованию, опубликованному в Science Direct, при переходе на электромобиль объём парниковых газов снижается в среднем от 3,6 до 32%. При этом согласно другому исследованию, опубликованному на том же сайте, электромобили, работающие на энергии, получаемой из угля, могут принести больше вреда окружающей среде, чем пользы.
Если цель — нулевая излучательная способность, то электромобиль должен быть экологически чистым при производстве, подзарядке и ежедневной эксплуатации. С того дня, как он сходит с конвейера, и до того, как его разбирают, сдают на металлолом или перерабатывают, он должен демонстрировать низкий уровень выбросов парниковых газов.
Может ли водород быть более экологичным?
У водородных топливных элементов (ВТЭ) много преимуществ. Их не нужно подзаряжать, они обеспечивают большую дальность хода, а единственные выбросы, которые они производят, — это тёплый воздух и влага, как у утюга для одежды.
Одно из главных преимуществ заключается в том, что водородные топливные элементы требуют меньше сырья по сравнению с аккумуляторными батареями электрокаров. Получается, что ВТЭ безопаснее, проще и дешевле в переработке. Для их работы тоже требуются батареи, но они значительно меньше. В электромобилях с литийионным двигателем батарея — это основной источник энергии. А в ВТЭ большая часть электроэнергии вырабатывается благодаря водороду, который хранится в специальном баке.
Но если водородные элементы не нуждаются в подзарядке, безопасны для окружающей среды, менее ресурсоёмкие и даже легче поддаются утилизации, почему же индустрия делает ставку на литийионные аккумуляторы, а не на водород?
В настоящее время всё сводится к инфраструктуре. Почти каждый дом в развитых странах подключён к электросети. Получить свежий баллон водорода для длительной поездки труднее, чем найти зарядную станцию или даже установить её рядом со своим домом. Кроме того, для создания электромобиля на литийионных батареях можно сотрудничать с BMW, Tesla, Chevrolet, Rivian или любым другим автопроизводителем и поставщиком, которые уже добились значительных успехов в создании EV-технологий. С водородом работают всего несколько марок, например, Toyota, Honda и Hyundai.
Станет ли водород следующим этапов эволюции автомобилестроения?
Не так уж много людей вообще знают о том, что существуют автомобили на водородном топливе. Например, в США с конца 2023 по начало 2024 года было продано всего 424 автомобиля с водородным двигателем.
Водород вполне может стать технологией будущего. Но электромобилям потребовалось много лет, чтобы завоевать доверие. В 2023 году продажи электрокаров в США составили 7,6% от общего объёма продаж. Машины с водородными топливными элементами или полностью на водородном топливе сталкиваются с теми же проблемами.
В истории автомобильной промышленности есть бесчисленное множество примеров, иллюстрирующих тот факт, что недостаточно предложить превосходную технологию. Необходимы изменения в законодательстве, чтобы создать водородную инфраструктуру, общественность, которая будет в восторге от перспективы сесть за руль машины на ВТЭ, и автопроизводители, которые будут верить, что такие машины будет кто-то покупать.
Ещё предстоит провести обширные сравнительные исследования, но все имеющиеся данные указывают на то, что водород превосходит электричество в автопромышленности по многим параметрам. Однако для того, чтобы вызвать революцию в любой отрасли, требуется нечто большее, чем просто хорошая идея.