Водород или электричество: какие авто лучше для экологии

Как водород и электричество влияют на окружающую среду. Ещё совсем недавно гибриды только появлялись на дорогах, а идея полностью электрического автомобиля была скорее футуристическим будущем, чем реальностью. Теперь же мы живём в этом будущем, и по нашим дорогам ездят плагин-гибриды, автономные автомобили, электрические и даже машины, работающие на водородном топливе. Сторонники водородных технологий утверждают, что это спасение автомобильной промышленности, которое может увеличить запас хода, при этом оно может стать более безопасным для окружающей среды.

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Электромобили лучше?

Споры о том, насколько экологичны электромобили, будут существовать до тех пор, пока этот вид транспорта выпускается. Сам источник энергии не экологичен, но в какой-то степени использование электромобилей это всё равно помогает природе.

Согласно исследованию, опубликованному в Science Direct, при переходе на электромобиль объём парниковых газов снижается в среднем от 3,6 до 32%. При этом согласно другому исследованию, опубликованному на том же сайте, электромобили, работающие на энергии, получаемой из угля, могут принести больше вреда окружающей среде, чем пользы.

Если цель — нулевая излучательная способность, то электромобиль должен быть экологически чистым при производстве, подзарядке и ежедневной эксплуатации. С того дня, как он сходит с конвейера, и до того, как его разбирают, сдают на металлолом или перерабатывают, он должен демонстрировать низкий уровень выбросов парниковых газов.

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Может ли водород быть более экологичным?

У водородных топливных элементов (ВТЭ) много преимуществ. Их не нужно подзаряжать, они обеспечивают большую дальность хода, а единственные выбросы, которые они производят, — это тёплый воздух и влага, как у утюга для одежды.

Одно из главных преимуществ заключается в том, что водородные топливные элементы требуют меньше сырья по сравнению с аккумуляторными батареями электрокаров. Получается, что ВТЭ безопаснее, проще и дешевле в переработке. Для их работы тоже требуются батареи, но они значительно меньше. В электромобилях с литийионным двигателем батарея — это основной источник энергии. А в ВТЭ большая часть электроэнергии вырабатывается благодаря водороду, который хранится в специальном баке.

Но если водородные элементы не нуждаются в подзарядке, безопасны для окружающей среды, менее ресурсоёмкие и даже легче поддаются утилизации, почему же индустрия делает ставку на литийионные аккумуляторы, а не на водород?

В настоящее время всё сводится к инфраструктуре. Почти каждый дом в развитых странах подключён к электросети. Получить свежий баллон водорода для длительной поездки труднее, чем найти зарядную станцию или даже установить её рядом со своим домом. Кроме того, для создания электромобиля на литийионных батареях можно сотрудничать с BMW, Tesla, Chevrolet, Rivian или любым другим автопроизводителем и поставщиком, которые уже добились значительных успехов в создании EV-технологий. С водородом работают всего несколько марок, например, Toyota, Honda и Hyundai.

Станет ли водород следующим этапов эволюции автомобилестроения?

Не так уж много людей вообще знают о том, что существуют автомобили на водородном топливе. Например, в США с конца 2023 по начало 2024 года было продано всего 424 автомобиля с водородным двигателем.

Водород вполне может стать технологией будущего. Но электромобилям потребовалось много лет, чтобы завоевать доверие. В 2023 году продажи электрокаров в США составили 7,6% от общего объёма продаж. Машины с водородными топливными элементами или полностью на водородном топливе сталкиваются с теми же проблемами.

В истории автомобильной промышленности есть бесчисленное множество примеров, иллюстрирующих тот факт, что недостаточно предложить превосходную технологию. Необходимы изменения в законодательстве, чтобы создать водородную инфраструктуру, общественность, которая будет в восторге от перспективы сесть за руль машины на ВТЭ, и автопроизводители, которые будут верить, что такие машины будет кто-то покупать.

Ещё предстоит провести обширные сравнительные исследования, но все имеющиеся данные указывают на то, что водород превосходит электричество в автопромышленности по многим параметрам. Однако для того, чтобы вызвать революцию в любой отрасли, требуется нечто большее, чем просто хорошая идея.