Как не нарваться на автомобиль после таксиста

Точное количество автомобилей такси в России неизвестно. Только в московском регионе их насчитывается свыше 160 тысяч. Большая часть такси - та, что доживает - со временем попадает на вторичный рынок. Часто - со скрытым прошлым. Эксперты автомобильного маркетплейса Fresh специально для "Российской газеты" сделали исследование рынка легковых машин с опытом работы в условно общественном транспорте: как выявить, стоит ли покупать.

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Когда-то купить машину из такси в частное пользование считалось удачей. В советское время люди устраивались на работу в таксопарки, чтобы получить возможность приобрести изъеденную ржавчиной салатовую "Волгу" ГАЗ-24 с красным дерматиновым салоном. Личная "Волга" в любом состоянии свидетельствовала об особом положении человека в обществе, ставила в один ряд с артистами, академиками, космонавтами и прочими уважаемыми гражданами.

В 1990-х годах российские автомобилисты познакомились с европейским такси, для чего не требовалось покидать пределов Москвы, Сургута или Воронежа. Выяснилось, что качественно сделанная машина с пробегом 400 тысяч км может выглядеть лучше, чем отечественная с пробегом 80 тысяч, а то, что автомобиль работал в такси, выдают лишь детали - например, кузов цвета слоновой кости.

Европейские таксомоторы россиянам предлагали перекупщики, которых в 1990-х годах называли перегонщиками, поскольку товар они доставляли своим ходом. Профессиональные продавцы нещадно скручивали пробеги, а про саму машину могли рассказать, что лично забрали ее у дедушки, который ездил на своем дизельном "Мерседесе" раз в неделю за продуктами, а по большим праздникам - в церковь.

Прошло 30 лет, информации у людей стало больше, интернет в каждом кармане, но риск нарваться на автомобиль из такси все равно остался. Впрочем, почему нарваться? Покупка такой машины может быть осознанным шагом. При условии, что вы понимаете, что именно вам продают.

Особый модельный ряд

В позднем СССР в качестве автомобилей такси преимущественно использовались "Волги". Пробовали и "Москвичи", но пассажиры жаловались на тесноту салона, а водители - на недостаточную прочность конструкции, не рассчитанной на ежедневное коммерческое использование.

Сегодня в такси представлены десятки моделей разных классов, среди которых есть явные хиты - Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Skoda Octavia, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Hyundai Sonata, Kia Optima и Kia Rio. Значит ли, что все эти машины находятся в зоне риска?

Максим Рязанов, технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, считает, что нет: "Список авто, популярных в такси, ничем не отличается от списка просто популярных на рынке моделей. Сегодня ситуация стала еще более запутанной. Мы видим, как в такси попадают никому не известные китайские машины. Новые марки бьются за показатели продаж и иногда предлагают таксопаркам авто по бросовым ценам. Практически любая модель - кроме, понятно, пикапов, кабриолетов и спортивных машин - может иметь богатый опыт работы в такси. В регионе за вами могут прислать по заказу частный праворульный Volkswagen Passat, хотя в Москве такую ситуацию невозможно представить".

Специальные цвета и комплектации

Снова обратимся к опыту СССР. "Волги" ГА3-24, предназначенные для работы в такси, имели отдельное обозначение: полностью модель называлась 24-01.

Кузова машин такси на заводе красились в определенные цвета, основными были желтый и салатовый. Двигатель - 85-сильный, дефорсированный, под бензин А-76. Обычные "Волги" были мощнее, но требовали более дорогого топлива, Аи-93.

"Волги"-такси отличались и салоном. Сиденья без привычных тканевых вставок - сплошной кожзам. На нем холодно зимой и жарко летом, зато легко моется от следов детей и нетрезвых пассажиров. Радиоприемника в такси не было, пытки шансоном стали применяться к пассажирам позднее, зато имелся механический таксометр, звучно отщелкивающий рубли и копейки.

Сегодня специально для российских таксистов автомобили никто не производит. Некоторые заводы пытались ввести желтые цвета, но потом их убрали с конвейера из-за низкого спроса. Таксопаркам хватает белого, кроме того, машина часто уходит "под пленку", и тогда изначальный цвет кузова вообще значения не имеет.

Работу в такси могут выдать документы, в которых указана комбинация цветов, например, белый-желтый-серый. Иногда продавцы идут на хитрость - перед продажей "расклеивают" машину от пленки и получают дубликаты документов, в которых остается один только первоначальный цвет.

"Пленку сложно удалить бесследно. Где-то, обычно на стыках, остаются ее фрагменты или остатки клея. Если пленка закрывала часть кузова, будет заметна разница в цвете и фактуре краски: открытые участки сильнее затираются и больше выгорают", - говорит Александр Мозговой, технический руководитель направления "пробег" маркетплейса Fresh.



Специальных комплектаций для машин такси в России, как и цветов, нет. Но есть особенности. Обычно таксопарки берут "самое доступное с автоматом". Кататься по пробкам 10-14 часов в день на механике желающих мало, особенно в крупных городах. Зато сэкономить можно на всем остальном. Руль - без кожаной отделки, колеса - не литые, а штампованные, вместо климат-контроля - ручной кондиционер, подушек безопасности - минимальное количество, вместо электрических задних стеклоподъемников - "вёсла".

Понятно, что чем выше класс, тем сложнее сэкономить. Есть модели, где климат-контроль, литые диски, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и четыре подушки безопасности - то, от чего нельзя отказаться. Но общий принцип таков: класс такси и величину тарифа определяет модель, а не комплектация, и самая простая Skoda Octavia ценится выше, чем не уступающий ей по цене Skoda Rapid "на максималках" того же года выпуска.

"Спартанский уровень оснащения может указывать, что машина из такси. Но простые версии охотно покупали и частные пользователи, которым еле-еле хватало денег на желаемую модель. Встречается и обратная ситуация: машина в дорогом исполнении, заказаны почти все возможные опции, а она из такси. Обычно так бывает, когда человек покупал машину, еще не зная, что со временем будет на ней таксовать, или сразу понимал, что у автомобиля двойная функция - рабочей и семейной машины", - говорит Александр Мозговой.

Кручу-верчу, обмануть хочу

Частный легковой автомобиль проезжает в год 15-20 тысяч км. Машина такси - в пять-шесть раз больше. Трехлетний Hyundai Solaris из российского Воронежа может иметь пробег 350 тысяч км, пятилетний Mercedes-Benz E-класса из немецкого Вупперталя - 600 тысяч км. Такие показатели пугают потенциальных покупателей.

У продавцов возникает соблазн: если скрыть таксомоторное прошлое, и скрутить пробег, автомобиль здорово прибавит в цене. Тем более что год выпуска подозрений не вызывает. Пусть у трехлетнего "Соляриса" пробег будет 110 тысяч км, у пятилетнего Е-класса - 200 тысяч км. И то, и другое выглядит правдоподобным. В России, в отличие от Германии или Франции, уголовной ответственности за "корректировку" пробега не предусмотрено, "скрученных" машина на рынке достаточно, хотя общая тенденция - к снижению их числа.

"Современный автомобиль оставляет много цифровых следов, по которым можно вычислить пробег: к ним относятся отметки о посещении станций технического обслуживания, обращения к дилерам, прохождение техосмотров, размещение объявлений о продаже. Сервисы типа "Автотеки" позволяют сделать вывод, что пробег был скорректирован, но не всегда", - делится Максим Рязанов, технический директор Fresh.



Тем не менее, считает эксперт, начать стоит именно с изучения отчетов.

"Возможно, уже в отчете будет указано, что машина имела лицензию для работы в такси, - продолжает Максим Рязанов, - Некоторые продавцы говорят, что лицензия была оформлена лишь для того, чтобы ездить без пробок по выделенным полосам. Дальнейшие проверки всегда показывают, что продавец говорит неправду: слишком дорого и хлопотно изображать такси, чтобы ездить по выделенным полосам. Отсутствие лицензии тоже не должно успокаивать: автомобиль мог обслуживать гостей курортного отеля и по десять раз в день ездить в аэропорт".



Другой способ изучение прошлого автомобиля - подключение к диагностическому разъему для чтения различных блоков. Иногда выясняются забавные расхождения. На одометре 124 763 км, а коробка передач сообщает, что прошла 278 491 км, или блок управления двигателем зафиксировал ошибку на 244 582 км пробега. Компьютерная диагностика тоже не всесильна. Если над коррекцией вдумчиво поработал специалист, вы можете остаться с подозрениями, но без доказательств скрученного пробега. Чем сложнее машина и больше в ней электронных блоков - тем сложнее бесследно "смотать" пробег, но многое зависит и от автопроизводителя.

Изучение автомобиля через диагностический разъем - способ, требующий знаний, оборудования и специальных программ. У компаний, профессионально занимающихся "пробегом", все это есть. Там могут пойти дальше, и заглянуть внутрь двигателя с помощью миниатюрной видеокамеры: состояние "зеркала цилиндра" расскажет специалисту об остаточном ресурсе. Обычный наблюдатель, даже если заглянет под свечу зажигания, ничего не поймет: какие-тоже железки, покрытые нагаром и масляной пленкой.

Но без всякого инструмента, невооруженным взглядом любой покупатель в состоянии выявить признаки автомобиля, работавшего в такси.

Следы длительного нахождения водителя за рулем. Характеры не только для такси, но и в целом машин с большим пробегом. Разлохмаченный ремень безопасности, затертый до проплешин руль, стесанные накладки на педалях. Учтите: руль могут перешить или подкрасить, а то и с самого начала укрыть чехлом, накладки - заменить на новые или менее истертые. Большие пробеги выдает состояние боковых валиков сидений: под подозрением как деформированные и потрепанные, так и восстановленные, с новыми швами.

Состояние заднего правого сиденья. В СССР пассажир, если ехал один, всегда садился рядом с водителем. Также ездили и начальники на персональных "Волгах". Сегодня место пассажира - сзади, справа. Оно всегда выдает автомобиль такси: на обычной машине заднее правое сиденье никогда не будет таким продавленным. Чехлы, которые часто встречаются в машинах такси, могут уберечь обивку от истирания, но форму сиденья не сохранят.

Состояние порогов. У обычного легкового автомобиля сильнее всего страдает порог водительской двери. На нем больше всего царапин, вмятин и сколов. В такси самое плохое состояние у проема задней правой двери. Но изучить нужно все пороги. При обычной эксплуатации место за водителем используется пассажирами редко, в такси - постоянно.

Состояние ручек дверей. Изучите, насколько затерты и поцарапаны ручки дверей внутри салона, или есть ли следы ржавчины вокруг ручек снаружи. Постоянно использование ручек разрушает лакокрасочное покрытие, образуются трещины, а следом и коррозия.

Состояние потолка и потолочных ручек.

"Водители не хотят тратиться на регулярную химчистку салона, а еще обожают ездить с открытыми окнами, без кондиционера, потому даже потолок грязный", - говорят пассажиры.



"Лезут в салон с детьми и собаками, хватаются за все руками, постоянно что-то едят, никаких денег на химчистку не хватит", - парируют водители.



Так или иначе, при выборе машины не поленитесь посмотреть наверх.

Состояние передней панели. Передняя панель - ее иногда называют "торпедо" - выдает таксистское прошлое. Со стороны водителя панель может хранить следы установки телефонов: редкий таксист обходится одним аппаратом, чтобы одновременно принимать заказы, смотреть маршрут и переписываться с друзьями. Обращать внимание надо на сохранность решеток дефлекторов системы вентиляции, к которым крепят держатели, царапины на пластике, следы от присосок и двустороннего скотча. Со стороны переднего пассажира ищите следы от наклеек с указанием тарифов, правил перевозок, карточки водителя или призывов не хлопать дверьми.

Качество кузовного ремонта. По данным Банка России, таксисты попадают в аварии в 7,4 раз чаще водителей, использующих автомобиль в личных целях. Мелкие повреждения - сдавал задом, расколол бампер - часто вообще не фиксируются. Найти машину "полностью в заводском окрасе" после двух-трех лет работы такси - задача почти невыполнимая. При этом ремонтируют такси, как правило, максимально быстро и максимально дешево. Быстро - чтобы машина снова вышла на линию и приносила деньги, дешево - потому что качественный ремонт экономически не оправдан.

Трещину в фаре заклеивают скотчем, расколотый бампер сшивают стяжками для проводов, форму помятого крыла восстанавливают шпаклевкой. Никого не волнует, прослужит такое крыло пять лет или нет - машину, скорее всего, до этого срока спишут или продадут. Перед покупкой осмотрите автомобиль под разными углами, так легче заметить вмятины, оцените равномерность зазоров, сравните оттенок краски на разных деталях - разницы между капотом, крыльями и дверьми быть не должно. На крыше стоит поискать следы от установки "шашки" - световой конструкции с надписью "такси". Но лучше доверить осмотр специалисту: опыт и толщиномер никакие советы не заменят.

Состояние дисков и резины. При посадке и высадке пассажиром машины такси постоянно прижимаются к бордюрам, что сказывается на состоянии колесных дисков, колпаков и боковинах шин. Обратите внимание на производителя резины - как правило, при замене на автомобили такси ставят самые дешевые модели шин, "антипремиум".

Вывод

Стоит ли опасаться автомобилей из такси? Технический руководитель направления "пробег" маркетплейса Fresh Александр Мозговой уверен, что правильного ответа на этот вопрос нет, и что ухоженный трехлетний таксомотор из одних рук с пробегом 300 тысяч км может иметь состояние намного лучше, чем частный десятилетний автомобиль с пробегом 100 тысяч, в котором редко меняли масло и мучили короткими зимними поездками.

"Нам попадались машины "из буфета" - возрастные, но с минимальным пробегом, у которых с началом интенсивной эксплуатации начинало ломаться все, и машины такси, которые после покупки требовали только регулярного обслуживания, - рассказывает эксперт, - Найдите возможность объективно оценить состояние машины, и только после этого принимайте решение.

Скидка за пробег и прошлое такси может дать вам шанс купить более комфортную и просторную машину, чем вы рассчитывали изначально, а остаточного ресурса хватит на годы частной эксплуатации. В идеале - найти продавца, который даст вам гарантию на машину с пробегом, например, будет готов за свой счет на своей станции починить двигатель и коробку передач в течение полугода или года после покупки".