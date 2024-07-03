На официальном сайте АвтоВАЗа появилась функция выбора цвета машины

АвтоВАЗ предлагает покупателям новую платную услугу. АвтоВАЗ постоянно работает над улучшением функциональности своего сайта. После очередного обновления у потенциальных покупателей появилась новая возможность.

Теперь прямо в конфигураторе можно выбрать цвет машины. Такая функция доступна для автомобилей всего семейства Lada.

На данный момент предлагается четыре варианта: «Борнео» (серебристо-темно-серый), «Платина» (серебристый), «Кориандр» (золотисто-коричневый) и белый. Причем, три первых варианта — это металлизированные эмали, которые требуют отдельной доплаты — 15 тысяч рублей. Для автомобилей семейства Niva доступен ещё и тёмно-зеленый оттенок «Несси 2».

Ранее стало известно, что россияне активно покупают внедорожники Lada Niva Travel. Классические внедорожники Lada Niva Legend разошлась тиражом 23 231 автомобиль (+36,6%). При этом родственная Lada Niva Travel не просто продаётся лучше, а переживает рыночный ренессанс: россияне забрали из автоссалонов 25 409 таких полноприводников (+20,1%).