Hyundai и Kia обошли Toyota в рейтинге качества автомобилей

Агентство J.D. Power составило рейтинг качества новых автомобилей. Разумеется, в этом случае не приходится говорить о надёжности, и акцент сделан на общий уровень сборки, мелкие "косяки", в том числе работы электронных систем и мультимедиа.

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На первых двух местах оказались американские бренды Ram и Chevrolet, у которых по 149 и 160 проблем на сто автомобилей соответственно. В тройку лидеров сумела попасть марка Hyundai, а следом за ней - Kia. Если в рейтингах долгосрочной надёжности Toyota и Lexus почти всегда занимают вершину рейтинга, то к уровню новых машин брендов, видимо, есть немало претензий: Lexus стал восьмым, а Toyota оказалась на 17 месте, уступив Mitsubishi.

Однако при этом, согласно J.D. Power, завод Toyota в Такаоке (RAV4 и Venza) был признан лучшим по качеству выпускаемых авто - 16 недочётов на 100 авто. На втором месте также завод "Тойота", на котором выпускается Lexus LC, на третьем - предприятие Nissan в Тотиги.

В самом конце списка качества новых автомобилей оказались Mazda, Volkswagen, Audi, Volvo и Dodge.

Эксперты не смогли оценить в полной мере электрокары Tesla, Rivian и Polestar из-за нераскрытия полной информации о них. Тем не менее, результат "Теслы" оказался хуже прошлогоднего. Ранее "РГ" писала, что электрокары и гибриды ломаются в полтора раза чаще, чем авто с ДВС.