Что делать, если сервис отказывается устранить разнотон после покраски

Юрист Смирнов рассказал, как до суда оспорить некачественную работу дилера.

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В редакцию «За рулем» пришло письмо от читателя, в котором тот рассказал о своей проблеме с покраской автомобиля. Алексей сообщил, что владеет автомобилем Kia Sportage 2017 года. На автомобиль сразу после покупки была нанесена защитная пленка, но после ее снятия с капота и переднего бампера оказалось, что на них повреждено лакокрасочное покрытие.

Для устранения этого дефекта он обратился к бывшему официальному дилеру Kia и указал менеджеру на необходимость точного совпадения цвета. По окончании работ менеджер заверил его, что цвет подобран правильно, и автомобиль можно забирать. Прием работ происходил на стоянке дилерского центра, где автомобили стояли очень плотно друг к другу, и из-за этого автовладелец не увидел расхождения в цвете. Но позже, в тот же день, он заметил явное отличие в оттенке окрашенных деталей и вернулся к дилеру.

В ходе визуального осмотра сотрудники подтвердили различие в цвете и назначили исследование с помощью спектрофотометра.

«Как и ожидалось, в акте осмотра указали, что 'различие цвета находится в пределах допуска соответствия при ремонтной окраске согласно ГОСТ 9.407-2015'. Я ознакомился с эти документом, в нем ничего не сказано о допусках», - говорит автовладелец.



Читатель просит подсказать, что ему делать в этой ситуации, куда обратиться для проведения независимой экспертизы и как добиться перекраски деталей.

Мнение эксперта Сергей Смирнов, юрист: