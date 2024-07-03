В дилерских центрах России замечен новый Toyota Tundra CrewMax

Российские дилеры начали продажи пикапа Toyota Tundra CrewMax. Новый японский пикап в версии CrewMax стало возможно купить в России. Модель представлена в комплектации Platinum.

Полновприводный автомобиль оснащён бензиновым двигателем объемом 3,5 литра с турбонаддувом мощностью 389 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

CrewMax отличается от предшественников увеличенными размерами пассажирской кабины и уменьшенной грузовой платформой. Так, стандартная Double Cab имеет грузовую платформу длиной от 2 до 2,5 метров, а CrewMax – 1,7 или 2 метра при одинаковых с Double Cab общих габаритах.

Новое поколение Tundra имеет T-образные ходовые огни, новую радиаторную решетку со светодиодной полоской и дополнительные секции диодных ходовых огней. Пикап построен на рамной платформе F1 с пружинной задней подвеской. В предыдущем поколении она была рессорная. У потенциальных покупателей есть возможность выбрать между полуторным и двойным типом кабины.