В России избавляются от почти новых Renault Duster второго поколения

«АвтоВзгляд»: в России распродают кроссоверы Renault Duster. Как сообщает портал «АвтоВзгляд», на продажу сейчас выставлено более 60 предложений Renault Duster, пробег которых не превышает 20 000 километров. Это будут экземпляры второго поколения 2021-2022 годов выпуска.

Самым доступным из вариантов оказался трёхлетний Renault, намотавший всего 11 000 километров. Он оснащён 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 114 «лошадей», механической коробкой передач и передним приводом. Его стоимость — 1 880 000 рублей.

Все автомобили, выставленные на продажу, за свою нелолгую жизнь имели только по одному владельцу. Кроме того, большая часть машин никогда не была участником дорожно-транспортных происшествий. Так что покупать подержанные «Дастеры» можно без особой опаски.

В отсутствие новых «Дастеров» россияне активно покупают внедорожники Lada Niva Travel, и заслуженная модель переживает рыночный ренессанс.