Госдума ограничит стоимость эвакуации машин

Депутат Нилов задумал ограничить стоимость эвакуации автомобилей. На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, согласно которому цены на перемещение автомобилей нарушителей на штрафстоянку будут ограничены и привязаны к размеру прожиточного минимума в каждом регионе.

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«Стоимость компенсации (штрафа) за нарушения ПДД для автовладельцев обозначена в Административном кодексе. А вот как насчёт того, сколько стоят обеспечительные меры в виде задержания и перемещения — той же эвакуации? Ведь уже есть штраф, а водителю ещё и дополнительные (произвольно установленные, к слову) взносы в бюджет региона обеспечивать», — подчеркнул автор инициативы, депутат Ярослав Нилов.



Согласно поправкам, которые разработал политик, тариф на перемещение автомобилей нарушителей на штрафстоянку не должен превышать 20% от величины прожиточного минимума в каждом конкретном регионе.

Помимо этого, законопроект предполагает полное освобождение транспортных средств силовиков и спасателей, которые находятся при исполнении, от любой платы за эвакуацию машин.

Ранее стало известно, что владельцам иномарок не нужно накапливать штрафы. Только с начала этого года эвакуаторы «Московского паркинга» увезли на спецстоянки 36 автомобилей. Причиной стали непогашенные долги их владельцев.