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Какие подержанные автомобили с семиместным салоном выбирают россияне

СберАвто назвал популярные подержанные автомобили с семиместным салоном. Специалисты СберАвто, сервиса для покупки и продажи автомобилей, проанализировали сделки на своей платформе. Так, в 2024-м году наиболее востребованными оказались модели от марок Honda (34% от всех купленных машин), Volkswagen (18%) и Chevrolet (16%). В пятерку хитов также вошли Mazda и Nissan (по 8% каждая).

Какие подержанные автомобили с семиместным салоном выбирают россияне
© Quto.ru

Абсолютным лидером среди моделей стала Honda Freed, второе место занял Chevrolet Tahoe, а на третьем оказалась Mazda CX-9. Их медианная стоимость составила 1,09 млн рублей, 2,4 млн рублей и 1 млн рублей.

Медианная цена всех купленных через платформу СберАвто семиместных машин составила 1,4 млн рублей. Чаще всего семиместный секонд-хенд приобретали жители Москвы, Приморского края и Иркутской области.

Между тем, россияне избавляются от почти новых Renault Duster. По параллельному импорту модель ввозить невыгодно, поэтому купить можно лишь подержанные машины московской сборки.

Автоэксперт
Honda Freed
Chevrolet Tahoe
Renault Duster
Mazda CX-9
Mazda
Renault
Nissan
Chevrolet
Honda
Volkswagen