Какие подержанные автомобили с семиместным салоном выбирают россияне

СберАвто назвал популярные подержанные автомобили с семиместным салоном. Специалисты СберАвто, сервиса для покупки и продажи автомобилей, проанализировали сделки на своей платформе. Так, в 2024-м году наиболее востребованными оказались модели от марок Honda (34% от всех купленных машин), Volkswagen (18%) и Chevrolet (16%). В пятерку хитов также вошли Mazda и Nissan (по 8% каждая).

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Абсолютным лидером среди моделей стала Honda Freed, второе место занял Chevrolet Tahoe, а на третьем оказалась Mazda CX-9. Их медианная стоимость составила 1,09 млн рублей, 2,4 млн рублей и 1 млн рублей.

Медианная цена всех купленных через платформу СберАвто семиместных машин составила 1,4 млн рублей. Чаще всего семиместный секонд-хенд приобретали жители Москвы, Приморского края и Иркутской области.

Между тем, россияне избавляются от почти новых Renault Duster. По параллельному импорту модель ввозить невыгодно, поэтому купить можно лишь подержанные машины московской сборки.