Самый популярный УАЗ в России — это «буханка»

Самым популярным автомобилем марки УАЗ является «буханка». По итогам первого полугодия 2024 года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке 16 572 автомобиля, что сразу на 23,3% лучше аналогичного показателя прошлого года. Редакция Quto выяснила, кто сделал основную кассу отечественному производителю внедорожников.

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Формально главным хитом марки УАЗ продолжает оставаться семейство СГР, то есть «Старый грузовой ряд», куда входят «буханки», «полубуханки» и «головастики». Таких классических малотоннажников россияне приобрели 6,68 тыс. ед. (+24,2%).

Флагманский «Патриот» существенно формально отстаёт от классических моделей — его полугодовой тираж составил 4936 ед. (+20,4%). Но если прибавить результат родственного «Пикапа» (2187 ед., +39,4%), то ситуация меняется.

Также родственный «Патриоту» грузовичок «Профи» разошёлся объёмом 2481 ед. (+18,4%). Наконец, некогда востребованный публикой «Хантер» растерял былую популярность: 288 проданных машины (-2,7%) — это очень мало.

Кстати, эксперты Quto подсчитали, как изменилась стоимость УАЗ «Патриот» за 3 года. В начале лета 2021 года флагманский внедорожник Ульяновского автозавода было реально приобрести всего за 999 000 ₽.

Кстати, эксперты Quto подсчитали, как изменилась стоимость УАЗ «Патриот» за 3 года. В начале лета 2021 года флагманский внедорожник Ульяновского автозавода было реально приобрести всего за 999 000 ₽.