Самый популярный УАЗ в России — это «буханка»

Самый популярный УАЗ среди россиян — это «буханка»
Самым популярным автомобилем марки УАЗ является «буханка». По итогам первого полугодия 2024 года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке 16 572 автомобиля, что сразу на 23,3% лучше аналогичного показателя прошлого года. Редакция Quto выяснила, кто сделал основную кассу отечественному производителю внедорожников.
Формально главным хитом марки УАЗ продолжает оставаться семейство СГР, то есть «Старый грузовой ряд», куда входят «буханки», «полубуханки» и «головастики». Таких классических малотоннажников россияне приобрели 6,68 тыс. ед. (+24,2%).
Флагманский «Патриот» существенно формально отстаёт от классических моделей — его полугодовой тираж составил 4936 ед. (+20,4%). Но если прибавить результат родственного «Пикапа» (2187 ед., +39,4%), то ситуация меняется.
Также родственный «Патриоту» грузовичок «Профи» разошёлся объёмом 2481 ед. (+18,4%). Наконец, некогда востребованный публикой «Хантер» растерял былую популярность: 288 проданных машины (-2,7%) — это очень мало.
Кстати, эксперты Quto подсчитали, как изменилась стоимость УАЗ «Патриот» за 3 года. В начале лета 2021 года флагманский внедорожник Ульяновского автозавода было реально приобрести всего за 999 000 ₽.
Кстати, эксперты Quto подсчитали, как изменилась стоимость УАЗ «Патриот» за 3 года. В начале лета 2021 года флагманский внедорожник Ульяновского автозавода было реально приобрести всего за 999 000 ₽.