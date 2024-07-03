Как майонез может помочь в ухаживании за автомобилем

Стало известно, как майонез помогает ухаживать за автомобилем. Автомобилисты поделились народными лайфхаками. Выяснилось, что майонез помогает защищать автомобильный кузов от коррозии, восстанавливать лакокрасочное покрытие, борется с трудновыводимыми пятнами на кузове и даже помогает сделать автомобиль более заметным в тёмное время. Похоже, что автомобильный суперфуд может справиться с тем, с чем помогает не каждая упаковка специальной автохимии.

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Майонез помогает бороться со смолой и пылью от растений после длительной стоянки автомобиля под деревьями. Автомобилисты рекомендуют друг другу наносить на пятна и загрязнения майонез, подождать от 5 до 10 минут и удалить соус вместе с трудовыводимыми загрязнениями. Автомобилисты уверены, что тот же способ поможет справиться с пятнами от гудрона или битума от ремонтных работ на дороге.

По версии народного метода, майонез заменяет автомобильный воск для полировки. Соус используют после мытья машины для придания кузову блеска. Считается, что входящие в состав майонеза растительное масло и яичный белок создают жирную блестящую пленку, которая защищает кузов от влаги и придаёт ему блеск. Это аналогично полировке воском, но более доступно по цене. Для того чтобы машина блестела как новая, нужно аккуратно нанести майонез на кузов, а после натереть тряпкой или салфеткой до блеска.

Этот бюджетный лайфхак используют перекупщики, чтобы улучшить вид автомобиля перед продажей. Однако, следует помнить о том, что эффект от майонеза не будет длиться вечно. Специальные средства автохимии предназначены для долгосрочной защиты и сохранения внешнего вида машины.