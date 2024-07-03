Эксперты J.D. Power назвали самые качественные новые кроссоверы

Агентство J.D. Power опубликовало список самых качественных новых автомобилей, к которым могут быть предъявлены претензии исключительно поверхностного характера: зазоры, материалы, глюки электроники и так далее. В том числе, эксперты составили посегментный рейтинг новых кроссоверов.

В категории малых SUV победу одержал кроссовер Ford Bronco Sport, компанию которому составили Kia Seltos и Soul. В этой же категории, но в классе премиум лучшим признан Lexus UX, также внимания удостоен Audi Q3.

Сегмент компактных кроссоверов оказался представлен Chevrolet Equinox, GMC Terrain и Hyundai Tucson. Этот же сегмент, но премиум-лига: BMW X4, Alfa Romeo Stelvio, Porsche Macan.

Качеством в сегменте D-SUV отличились Nissan Murano, Chevrolet Blazer, Ford Edge, в среднеразмерном премиуме лидируют Cadillac XT5 и Lexus RX.

В сегменте, который американцы характеризуют как Upper Midsize SUV, лидерами стали Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Kia Telluride, из премиума - Cadillac XT6, Porsche Cayenne, Genesis GV80.

Наконец, большие SUV: Chevrolet Tahoe и Chevrolet Suburban, также меньше всего претензий потребителей к новым Infiniti QX80, Cadillac Escalade и Range Rover.