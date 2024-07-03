Volkswagen забирает у топ-менеджеров служебные Porsche

Топ-менеджеры Volkswagen больше не смогут передвигаться на служебных Porsche из-за попыток компании сократить расходы.

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«Из-за оптимизации затрат служебные автомобили Porsche больше недоступны», — отметили в пресс-службе автопроизводителя.



Сообщается, что это решение повлияет более чем на 200 старших сотрудников группы Volkswagen в Вольфсбурге, потенциально экономя бренду миллионы долларов ежегодно.

В начале года пострадавшие руководители получили письмо от отдела кадров, в котором сообщалось о том, что они больше не имеют права на служебные автомобили высокого класса.

Разумеется, некоторые менеджеры были недовольны изменением и даже попытались пойти в суд.

Отмечается, что теперь руководство Volkswagen сможет использовать в качестве служебных машин только Audi и Volkswagen. Однако менеджеры и члены правления Porsche все еще имеют привилегию ездить на служебных автомобилях уважаемого штутгартского бренда. В конце концов, эти люди играют важную роль в формировании будущего Porsche.