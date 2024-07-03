В России замечен в продаже надежный ситикар Suzuki Swift по приятной цене

Самый надежный ситикар в мире Suzuki Swift доступен в России. Ранее по результатам совместного исследования издания WhatCar и страховой компании MotorEasy хэтчбек Suzuki Swift был признан самым надежным компактным автомобилем в мире.

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Самый дешёвый, но при этом абсолютно новый автомобиль продаётся в Тюмени за 1 989 000 рублей. Судя по фотографиям, он представлен в бюджетном варианте с рулём с частичной мультифункцией, тканевым салоном, штатной магнитолой с монохромным дисплеем. Дополнительных опций, свойственных для более дорогих комплектаций Suzuki Swift, в этом предложении не замечено.

Аналогичные хэтчбеки того же года выпуска есть в Санкт-Петербурге и Самаре. Их стоимость 1 990 000 рублей и 1 999 990 рублей соответственно. В варианте подороже магнитола заменена на полноценную мультимедийную систему с крупным сенсорным дисплеем.

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Также в Самаре есть в наличии более дорогой вариант — за 2 090 000 рублей. Это Suzuki Swift с кожаным салоном, электроприводом и функцией складывания зеркал заднего вида, мультимедийной системой с тачскрином, камерой заднего вида с динамической разметкой, функцией запуска двигателя с кнопки и другими полезными опциями.

В любой комплектации у Suzuki Swift одинаковый атмосферный двигатель — четырехцилиндровый объемом 1,2 литра, который развивает 83 или 90 лошадиных сил и работает в паре с роботизированной коробкой передач.