Водителям дали советы о том, как ездить во время ливней. По прогнозам синоптиков, в Москве в среду ожидается сильный дождь с грозой и ветер, поэтому водителям стоит быть предельно внимательными на дороге, а также избегать резких манёвров. Предупреждение было опубликовано в Telegram-канале московского департамента транспорта.

В сообщении автомобилистам напомнили о том, что в сильный дождь и ветер не стоит оставлять машины возле деревьев и неустойчивых конструкций.

Кроме того, не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки дороги. В сложных случаях лучше переместиться на правую полосу или обочину и остановиться, включить «аварийку» и переждать самый опасный период ливня.

Во время грозы и дождя видимость значительно ухудшается, так что автомобилистам рекомендовано увеличить дистанцию и выбирать безопасную скорость движения.

Как говорится в сообщении, за ситуацией на столичных дорогах следят ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.