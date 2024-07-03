В России в этом году будет продано больше машин, чем предполагалось

В этом году ожидается больше проданных машин в РФ, чем предполагалось. В начале года АЕБ прогнозировала, что в России в 2024 году будет продано 1,3 млн новых автомобилей. Теперь Ассоциация изменила свои предположения, повысив продажи до предполагаемых 1,45 млн новых машин. По данным ассоциации, российский авторынок в первом полугодии вырос на 74,5% — до 747,8 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. В июне продажи новых автомобилей составили 130,7 тыс. единиц (+49,6%).

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По данным аналитиков, сокращение объёма параллельного импорта, повышение локализации производства и новые правила ввоза машин из стран ЕАЭС замедлили рост продаж в России. Но при этом продажи по-прежнему растут.

Основная причина в увеличении количества проданных машин — импорт новых моделей. Доля импорта будет сокращаться, сейчас объём автомобилей, ввезённых через альтернативные источники, практически не растёт. А доля снизилась на 18% в первом полугодии.

Спрос на новые легковые автомобили продолжает оставаться на высоком уровне. Но при этом в дилерских центрах не наблюдается повышение трафика. Одной из причин аналитики называют высокую стоимость кредитов из-за сохраняющейся высокой ключевой ставки Центрального Банка.