Эксперт рассказал, какой объем продаж приходится на «параллельные» автомобили

АЕБ раскрыло объём «параллельного» импорта автомобилей. Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвёл полугодовые итоги продаж легковых и лёгких коммерческих автомобилей. В июне российский авторынок вырос на 49,6%, а в первом полугодии — на 74,5%.

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По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, общие продажи новых автомобилей по итогам первого полугодия составили 703 765 штук без учёта «альтернативных каналов поставок», то есть того самого «параллельного» импорта.

Если посчитать весь объём продаж, то он составил 754 627 машины. Нетрудно подсчитать, что 50 862 единицы — это техника, ввезённая россиянами без согласия правообладателя товарного знака, «параллельно» официальному импорту.

Ранее сообщалось, что больше всего по схеме «параллельного» импорта на территорию России поставили автомобилей брендов Geely (13% от всех регистраций), Li Xiang (9%) и Toyota (8%).