Специалист назвал причины и способы профилактики укачивания в дороге

Врач рассказала, как можно избавиться от укачивания в машине.

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Синдром укачивания, а по-научному, кинетоз — реакция организма на непривычное движение или меняющееся ускорение. Треть населения планеты страдает этим синдромом. В основном, женщины и дети. Но новорожденные дети не сталкиваются с кинетозом — у них еще не до конца сформирован вестибулярный аппарат.

В окружении каждого человека есть люди, которые плохо переносят автомобильные поездки, особенно, длительные. Сильное укачивание в дороге для них — большая проблема. Врач-невролог Алина Ходжаева объяснила причины этого состояния, симптомы и профилактические меры.

На органическом уровне происходит следующее — мозг получает от вестибулярного аппарата (отвечает за равновесие) информацию, которая не совпадает с тем, что видит человек. Таким образом проявляется конфликт вестибулярного аппарата и зрения. Человек, находясь в машине, смотрит в окно, за которым постоянно сменяются картинки. Мозг фиксирует движение, но тело пассажира статично. несоответствие в итоге вызывает тошноту.

Чем можно помочь такому человеку в дороге? Для начала переключить его внимание — разговором, музыкой, пением, игрой в слова, чтением. Можно пересадить его на переднее место, что заметно снижает нагрузку на вестибулярный аппарат. Если такой возможности нет, можно сесть на боковое заднее сиденье — там меньше укачивает.

Что точно не стоит делать, так это смотреть на предметы в салоне или уткнуться в телефон. Лучше всего обратить внимание на статичные объекты за окном — линию горизонта, например. И смотреть лучше всего вперёд, а не по сторонам.

Лучше всего от укачивания помогает глубокое брюшное дыхание. Нужно сделать медленный глубокий вдох через нос, при этом живот должен надуваться. Затем так же медленно выдохнуть через рот, втягивая живот, и несколько раз повторить этот цикл. Также можно попробовать дыхание по системе 4-7-8. Вдох через нос в течение 4 секунд, задержка дыхания на 7 секунд, выдох через рот в течение 8 секунд. Этот ритм помогает расслабиться и снижает стресс.

Лучшей профилактикой кинетоза является регулярная тренировка вестибулярного аппарата. Эффективными методами можно назвать бросание и ловлю мяча разных размеров в разные точки пространства — выше, ниже или перед собой. Прыжки на батуте, кувырки на мате, игра в настольный теннис, бадминтон, волейбол также будут укреплять вестибулярный аппарат.

При сильном регулярном укачивании специалист рекомендует обратиться к врачу. Иногда таким образом организм сигнализирует о более серьёзных проблемах.

Состояние могут вызывать патологии среднего и внутреннего уха, проблемы с сосудами, органами зрения и ряд других заболеваний. Когда-то перенесённая травма также может повлиять на появление укачивания, и это повод обратиться к терапевту. Ухудшает состояние человека и духота в салоне. В этом случае кондиционер или открытое окно будут способствовать облегчению состояния.

Симптомы укачивания известны многим — у кого-то это может быть сильное головокружение и тошнота, а у кого-то только легкое ухудшение состояния и плохое настроение. Кроме этого, человек может слышать шум в ушах, у него может появиться одышка, бледность кожи, повышенная сонливость, учащённый пульс, ухудшиться зрение. При лёгкой степени кинетоза все симптомы выражены слабо. Как правило, это только слабое головокружение и тошнота. Приступы рвоты и слабость признаки средней степени состояния. При тяжелой степени все признаки в несколько раз обостряются. К ним могут добавиться дезориентация в пространстве и обмороки.

Что касается медикаментозных средств от укачивания, их применение возможно только после консультации с врачом.