Tesla Cybertruck: новая эра быстрой зарядки благодаря обновлению ПО

<p><strong>Tesla </strong>продолжает улучшать пользовательский опыт владельцев <strong>Cybertruck</strong>, внедряя значительные обновления в программное обеспечение. Недавно выпущенная версия <strong>2024.20.7</strong> преобразила процесс зарядки, особенно при использовании ультрасовременных зарядных станций с напряжением<strong> 800 вольт</strong>. Это ускорение зарядки является частью стратегии Tesla по внедрению этой технологии на будущих станциях Supercharger V4, сообщает <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-3993-tesla-cybertruck-poluchil-moschnoe-obnovlenie-po" target="_blank" rel="noopener">32cars.ru. </a></p> <p>Несмотря на то что Cybertruck вызвал большой интерес среди автоэнтузиастов, некоторые его характеристики, в том числе уменьшенный запас хода топовой модели Cyberbeast <strong>с 805 км до 515 км,</strong> вызвали разочарование. Однако с последним обновлением ПО компания существенно <strong>улучшила время зарядки,</strong> предоставляя возможность добавить до 237 км пробега всего за 15 минут, что на 20% быстрее, чем ранее.</p> <p>Владельцы активно тестируют новую версию программного обеспечения и отмечают <strong>значительное </strong>улучшение в процессе зарядки. Кроме того, новая функция предупреждения о возможных ограничениях скорости зарядки, связанных с конкретной станцией, подчеркивает стратегию Tesla по дальнейшему <strong>развитию </strong>и оптимизации своей сети Supercharger.</p>