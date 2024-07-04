Опубликован рейтинг любимых праворульных автомобилей в России

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на праворульные автомобили с пробегом в России в период с января по июнь 2024 года и сравнили специально для "Российской газеты" с показателями прошлого года. Оказалось, что лидеры сохранили свои позиции - топ-5 делят между собой автомобили марок Toyota и Honda.

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Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом всех классов с правым рулем по всей России за год практически не изменилось. Средняя цена такого ТС составила 979 000 рублей, как в 2023 году.

Лидером по доле в предложении стала Toyota, получившая 40,6%. На второй строке - Honda с долей 17,21%. Третье место с 15,9% заняла марка Nissan, четвертое досталось Mazda с 5,87%. Замыкает топ-5 Mitsubishi с 5,2%.

На первом месте по спросу также оказалась Toyota: ее доля - 41,11%. Более чем вдвое уступает ей Nissan, чья доля - 17,47%. Honda получила 15,36%, а Mitsubishi - 6,62%. На последнем месте в топ-5 - автомобили Mazda с 5,67%.

Наиболее востребованной моделью в первые месяцы 2024 года в России стала Toyota Corolla, которая заняла долю 3,12% спроса, а ее средняя цена составила 460 000 рублей. Далее следует Toyota Mark II, его доля - 2,92%, а средняя цена 600 000 рублей. Третью строку занимает Honda Fit c долей спроса 2,27% и средней ценой 989 000 рублей. На четвертом - Honda Stepwgn с долей 2,18% и средней ценой 1 900 000 рублей. Именно Honda Stepwgn по данным января-июня 2024 стала моделью, которая показала наибольший рост спроса - 14,8%. Замыкает пятерку лидеров - Honda Freed со средней ценой 1 250 000 рублей. Он делит равную долю с Mazda Demio - 1,75%.