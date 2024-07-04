Акции Tesla взлетели после отчета

Акции Tesla продолжают расти после скачка более чем на 10% во вторник, поскольку компания Илона Маска отчиталась о квартальных поставках электромобилей, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Об этом сообщает Yahoo Finance. По данным Bloomberg, во втором квартале производитель электромобилей поставил 443 956 автомобилей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков составлял 439 302 единицы. На этом фоне акции автопроизводителя выросли более чем на 3% на предварительных торгах в среду.

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Общий объем поставок за второй квартал превышает 386 810 автомобилей, поставленных в первом квартале, но ниже прошлогоднего показателя — 466 140.

Несмотря на падение поставок по сравнению с прошлым годом, некоторые аналитики видят признаки того, что отрасль электромобилей может показать лучшие результаты, чем ожидалось ранее.

Как сообщал «Инвест-Форсайт», продажи Tesla в Китае упали в прошлом месяце.