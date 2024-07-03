Почему российская коробка передач выходит дороже китайской

На конференции ассоциации «Росспецмаш» совладелец Группы компаний «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил, что недавно запущенное предприятие по выпуску коробок передач потребовало многомиллиардных инвестиций. Однако выпускаемая заводом продукция получается дороже той, которую предлагают китайские конкуренты.

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По словам Бабкина, российской компании металлическая заготовка для шестерни всегодня обходится на 250% дороже, чем китайским заводам: «Даже если мы экономим на обрабатывающем инструменте, снижаем издержки общезаводские, из-за дороговизны отливки сложно конкурировать», — заявил он.

Как считает совладелец Группы компаний «Ростсельмаш», отечественным производителям при нынешних вводных невыгодна локализация производства. Например, фирмы, собирающие автомобильные прицепы, чтобы получать субсидию от государства, должны производить оси. А они тоже выходят дорогими.

Машиностроители предложили несколько мер для решения проблемы. Это увеличение субсидий, защита отечественного производителя пошлинами, снижение налогов и поддержка экспортёров.

Между тем, российские власти готовы предоставить производителям автомобилей и компонентов, в том числе китайским, льготы при условии организации производства на территории нашей страны.