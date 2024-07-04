Треть опрошенных россиян стали реже пользоваться такси из-за роста цен

Почти 35% россиян стали реже пользоваться такси в июне из-за роста цен на поездку, а каждый пятый вынужден был отложить покупку билетов в путешествие из-за роста цен на пассажирские услуги. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру" среди 3 тыс. пользователей сервиса в возрасте от 18 до 65 лет. Материал есть в распоряжении ТАСС.

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"В целом 82% опрошенных россиян отметили подорожание цен на транспорт в июне 2024 года. Так, 20% респондентов вынуждены были отложить покупку билетов на поезд или самолет из-за высоких цен, а 34% - стали реже пользоваться такси", - говорится в сообщении.



Тем не менее, согласно опросу, для 14% респондентов вопрос подорожания транспортных услуг оказался неактуальным, поскольку они пользуются собственным автомобилем. 5% опрошенных россиян не заметили повышения цен на пассажирские транспортные услуги. Еще 17% отметили, что покупают билеты в важные путешествия заранее, а в повседневности пользуются общественным транспортом.

Также авторы исследования отметили, что среди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет наиболее высокая доля тех, кто заранее купил билеты на поезд или самолет (около 62%). Это связано в том числе с тем, что студенты заранее готовятся к периоду каникул и задумываются о путешествии домой или в другой город заблаговременно. Вместе с тем в более взрослой возрастной группе - от 45 до 50 лет - большинство респондентов (около 52%) отказались от такси из-за роста цен.

Опрос проводился с 24 по 30 июня среди 3 тыс. пользователей сервиса "Выберу.ру" в возрасте от 18 до 65 лет.