В Россию привезли самую мощную версию кроссовера BMW X5 по цене квартиры

Дилеры привезли в Россию новый BMW X5M Competition в кузове F95.

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Один из дилеров привез в РФ новый BMW X5M Competition в кузове F95 рестайлинг по цене 22 500 000 руб. Автомобиль привезли в Россию по параллельным каналам.

Под капотом – бензиновый двигатель объемом 4,4 литра с турбонаддувом и 48-вольтовой надстройкой, включающей электромотор мощностью 12 л.с., интегрированный в 8-ступенчатую АКП. Общая мощность автомобиля равна 625 л. с. Привод полный.

В Россию привезли топовую версию BMW X5M Competition, в комплектацию входят цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма, медиасистема с экраном 14,9 дюйма и прочее. X5M в текущем поколении был представлен в конце 2020 года.