Эксперт рассказал, как вести себя при автоподставе

При ДТП, похожем на автоподставу, надо запереться в машине и вызвать полицию. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

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«В случае автоподставы жертва, как правило, не полностью понимает, как произошло ДТП. Когда на человека накатывают тревога и страх, он начинает хаотично мыслить. В этом случае надо запереться в машине и вызывать полицию. Ни в коем случае нельзя вступать в диалог с потенциальными автоподставщиками. Распознать их можно, если они предлагают решить вопрос прямо на месте. Однако сейчас так уже никто не делает», — пояснил специалист.



Фомин добавил, что водителя должно насторожить, если другой участник аварии пытается убедить его в правдивости своей версии произошедшего. Это может быть манипуляцией, пояснил психотерапевт. Еще один тревожный знак — агрессия со стороны участника ДТП, если ему предлагают вызвать правоохранителей.