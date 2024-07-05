Названы автомобили, которые появятся в продаже в России летом

Названы автомобили, которые появятся в продаже в России летомВ числе автомобилей, которые официально доступны к покупке в России этим летом, появятся новые модели от Chery, GAC, Belgee, Hongqi, Jetour, пишет «Газета.ru». Chery презентовала обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro Max: автомобиль получил новый передний бампер, комбинацию приборов и дисплея медиасистемы (они интегрированы в единый изогнутый блок), усиленный антикор, автозапуск и прочее. Цена на кроссовер стартует от 2,77 млн рублей за переднеприводный автомобиль с 1,6-литровым турбомотором на 150 л. с. и роботом. Автопроизводитель GAC презентовал новый компактный кроссовер GS3, в РФ машину можно купить в пяти комплектациях по цене от 2,3 млн до 2,65 млн рублей. Под капотом GS3 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод передний. Кроссовер Geely Atlas Pro теперь продается в России под названием Belgee X70 по цене от 2,6 млн руб. Его собирают на СП «БелДжи» в Белоруссии. В базе автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором на 150 л. с. и 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Привод передний. Топовая версия имеет полный привод и стоит 2,9 млн рублей. Geely представила в России полноприводную версию кроссовера Atlas по цене 3,4 млн рублей. Он оснащен турбомотором на 200 л. с. и 8-ступенчатой гидромеханической АКП. Hongqi открыла продажи кроссовера HS3 в двух комплектациях: с 1,5-литровым турбомотором на 156 л. с. с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией (4 млн рублей) и с 2-литровым турбомотором на 245 л. с., 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом и полным приводом (4,6 млн рублей). Уже скоро стартуют продажи обновленного Hongqi HS5. В России также будут представлены две комплектации: за 5,4 млн и 6 млн рублей. В обеих версиях есть турбомотор объемом 2 литра мощностью 245 л. с., привод полный. Еще одна новинка этого лета: 7-местный минивэн Forthing Yacht, который собирают на калининградском «Автоторе». В автомобиле за 3,4 млн рублей теперь есть русифицированная медиасистема, обогревы руля и лобового стекла, сплошной диван на заднем ряду. Минивэн оснащен 1,5-литровым турбомотором Mitsubishi мощностью 197 л. с. и роботизированной 7-ступенчатой коробкой. Бренд Jetour анонсировал продажи кроссоверов X50 и X70. Известно, что X50 получит 1,5-литровый турбомотор на 148 л.с. и роботизированную трансмиссию. Ранее «За рулем» сообщал, что один из самых надежных кроссоверов Toyota вернулся в Россию. Источник: Газета.ru

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