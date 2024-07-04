Названы автомобили, которые появятся в продаже в России летом

В числе автомобилей, которые официально доступны к покупке в России этим летом - новые модели от Chery, GAC, Belgee, Hongqi, Jetour. Подробности рассказала "Газета.ru".

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Chery представила в России обновленный кроссовер Tiggo 7 Pro Max: он получил новый передний бампер, комбинацию приборов и дисплея медиасистемы (они интегрированы в единый изогнутый блок), усиленную антикоррозионную защиту и функцию автозапуска и прочие обновления. Цена на кроссовер начинается от 2,77 млн рублей за переднеприводный автомобиль с 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с. и роботом.

Компания GAC представила новый компактный кроссовер GS3, который доступен в России в пяти комплектациях. Разброс цен - от 2,3 млн до 2,65 млн рублей. Автомобиль имеет 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с., семиступенчатый робот передний привод. В базовой комплектации - 18-дюймовые диски, светодиодные фары, кондиционер и сиденья с тканевой обивкой

Кроссовер Geely Atlas Pro теперь можно купить в России под названием Belgee X70 (автомобиль выпускается на СП "БелДжи" в Белоруссии). Стоимость - от 2,6 млн руб. Базовая версии имеет 1,5-литровый турбомотор на 150 л. с., шестиступенчатый гидромеханический "автоматом" и передний привод. Старшая версия имеет полный привод и стоит 2,9 млн рублей.

Geely представила на российском рынке полноприводную версию кроссовера Atlas за 3,4 млн рублей. Автомобиль оснащен турбомотором на 200 л.с. и восьмиступенчатой гидромеханической АКП.

Hongqi начал продажи компактного кроссовера HS3. Доступны две комплектации - с 1,5-литровым турбомотором на 156 л.с. с семиступенчатой роботизированной трансмиссией (4 млн) и с 2-литровым турбомотором на 245 л.с., восьмиступенчатым гидромеханическим "автоматом", полным приводом (4,6 млн).

Рестайлинговый кроссовер Hongqi HS5 начнут продавать в ближайшем будущем. В России также будут представлены две комплектации: за 5,4 млн и 6 млн рублей. В обеих версиях есть турбомотор 2,0 литра мощностью 245 л.с. и полный привод.

В автосалонах появился семиместный минивэн Forthing Yacht, который собирают накалининградском "Автоторе". В автомобиле появилась русифицированная медиасистема, обогревы руля и лобового стекла, сплошной диван на заднем ряду. Минивэн оснащен 1,5-литровым турбомотором Mitsubishi мощностью 197 л.с. и роботизированной семиступенчатой коробкой. Цена - 3,4 млн рублей.

Jetour анонсировал кроссоверы X50 и X70. Компактный кроссовер X50 получит 1,5-литровый турбомотор на 148 л.с. и роботизированную трансмиссию.