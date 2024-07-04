Дебют обновленного Omoda C5 перенесли в РФ на конец года

В пресс-службе Omoda рассказали "Российской газете" о том, что обновленный кроссовер C5 появится в России не в третьем квартале, как планировалось ранее, а в четвертом.

"Сроки выхода новой модели зависят от графика производства, который составляется нашими производственными площадками", - добавили там.



Также в Omoda отметили, что электрический E5 сейчас проходит дополнительные испытания, чтобы соответствовать условиям эксплуатации на российском рынке. Судя по всему, в китайской компании хотят довести машину "до ума". Omoda получила Одобрение типа транспортного средства на электрический кроссовер E5 еще в мае, а старт продаж был назначен на второй квартал.

Модель представят в двух комплектациях. Запас хода на одной зарядке составит 430 км по циклу WLTP.

Напомним, ранее "РГ" сообщала, что в настоящее время дизайн обновленной C5 проходит процедуру утверждения. Скорее всего, за основу будет взят электрический вариант кроссовера Omoda E5. Кроме внешности также планируется обновить интерьер бестселлера марки в России.

Предполагается, что в следующем году на нашем рынке появится также и Omoda C7 - этот кроссовер станет флагманом бренда в РФ.