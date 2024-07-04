Эксперт рассказал, какой Suzuki Grand Vitara лучше купить на "вторичке"

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев считает, что альтернативой новой Lada Niva Travel может стать подержанный Suzuki Grand Vitara. Бюджет покупки - до 1,5 млн рублей.

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За эти деньги "японец" будет возрастным - 11-12 лет, и с пробегом до 150 тысяч км. Тем не менее, это надёжный японский внедорожник с системой полного привода.

Основные двигатели - атмосферники 2.0 и 2.4 литра мощностью 140 и 169 л.с. Больший ресурс у двухлитрового - до 400 тысяч км с возможностью ремонта. По мере увеличения пробега увеличивается потребление масла, также в процессе эксплуатации будет необходима замена цепи ГРМ и водяного насоса.

Гидроавтоматы (двух типов) и механическая коробка по конструкции архаичны, но зато при должном обслуживании прослужат очень долго.

Также эксперт отмечается, что Suzuki Grand Vitara славится высокой надежностью всех компонентов и хорошо противостоит коррозии.

Другой альтернативой новой Lada Niva Travel эксперт назвал подержанный Renault Duster.