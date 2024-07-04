В автомобили Sollers Argo начали ставить отечественные коробки передач

Марка Sollers оснастила грузовик Argo российской коробкой передач. Это агрегат, который выпускают на новом производстве, который располагается на территории индустриального парка Заволжского моторного завода. В компании отмечают, что производственная линия способна выдавать до 50 тысяч агрегатов ежегодно.

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Коробки передач будут ставить на весь лёгкий коммерческий транспорт марки Sollers. Кроме того, шестиступенчатую трансмиссию со временем также примерит рестайлинговая версия внедорожника УАЗ «Патриот», премьера которого должна состояться до конца этого года.

Что касается Sollers Argo, то пока отечественной «шестиступкой» оснащают только на дизельную модификацию модели. Она комплектуется двухлитровым дизельным двигателем мощностью 130 л.с., притом моторы делают на заводе двигателей «Соллерс» (в Елабуге).

Ранее стало известно, что марка Sollers устранила главный недостаток своих грузовиков.