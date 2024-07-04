Какие новинки Tank и Wey появятся в России в 2024 году

В рамках грядущего Кавказского инвестиционного форума в Чечне при участии регионального дилера брендов Great Wall были продемонстрированы новинки, которые появятся в России до конца 2024 года.

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Осенью в России могут начаться продажи самой дорогой модели Tank - внедорожника Tank 700. В КНР цена на Tank 700 стартует от 428 тысяч юаней, что при конвертации составляет 5,2 млн рублей. В официальной продаже стоимость автомобиля может составить 9,2 млн рублей в базовой комплектации.

Также в РФ намечается старт продаж рестайлингового кроссовера Wey 05, который оснащён гибридной трансмиссией, минивэн Wey 80, который также является гибридом.

Ранее "РГ" сообщала, что Great Wall планирует привезти в Россию альтернативу популярному Li L9 - большой кроссовер Wey 07. Его выход также запланирован на 2024 год.

Кроме того, в рамках прошедшей презентации были показаны новинки Haval для России, в том числе Haval H9 второго поколения.