Какие новинки Tank и Wey появятся в России в 2024 году
В рамках грядущего Кавказского инвестиционного форума в Чечне при участии регионального дилера брендов Great Wall были продемонстрированы новинки, которые появятся в России до конца 2024 года.
Осенью в России могут начаться продажи самой дорогой модели Tank - внедорожника Tank 700. В КНР цена на Tank 700 стартует от 428 тысяч юаней, что при конвертации составляет 5,2 млн рублей. В официальной продаже стоимость автомобиля может составить 9,2 млн рублей в базовой комплектации.
Также в РФ намечается старт продаж рестайлингового кроссовера Wey 05, который оснащён гибридной трансмиссией, минивэн Wey 80, который также является гибридом.
Ранее "РГ" сообщала, что Great Wall планирует привезти в Россию альтернативу популярному Li L9 - большой кроссовер Wey 07. Его выход также запланирован на 2024 год.
Кроме того, в рамках прошедшей презентации были показаны новинки Haval для России, в том числе Haval H9 второго поколения.