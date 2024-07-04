BMW объявила о прекращении производства купе-кроссовера X4

BMW прекращает производство X4 третьего поколения. Такое решение было принято после анализа покупательского спроса. Средний купе-кроссовер X4 оказался между увеличившейся по размерам, моторам и комплектациям новой X2 и более крупным X6, который предпочитают клиенты с запросами.

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Нельзя сказать, что X4 устарела, но стало очевидно, что новые покупатели и более молодое поколение больше обращают внимание на модель X2, а состоятельные клиенты с запросами на высокий уровень комфорта и стиля выбирают X6.

Любителям среднеразмерных кроссоверов, как X4 (около 4,70 метра), BMW советует присмотреться к X3, удовлетворяющий их потребности.

Дата окончания производства текущего поколения X4 официально не объявлена, но предполагается, что это произойдет с 2025 по 2026 год.

Накануне стало известно, что в России можно купить BMW X5M Competition 2024 года. За время, пока бренд не продавался официально в России, модель пережила рестайлинг. Российский дилер привез машину в страну по схеме параллельного импорта. Её заявленная стоимость — 22 500 000 рублей.