Сотрудники Chery пожаловались на сверхурочную работу и низкие зарплаты. Китайские журналисты обратили внимание на волну недовольства работников автогиганта условиями труда. Выяснилось, что Chery делает ставку на культуру с кодовым названием 896: рабочий день длится с 8 утра до 9 вечера, ежедневно, с понедельника по субботу, при этом даже с высшим образованием ставка составляет всего 16 юаней в час (2,2 доллара США).

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Один из новых сотрудников Chery стал автором вирусного поста, в котором описал график за май. Дескать, за месяц сверхурочная работа составила 120 часов в дополнение к обычным 174 часам. Полученная зарплата — всего 4800 юаней (660 долларов). Другой сотрудник Chery пожаловался, что корпорация заставляет работать сверхурочно, к примеру, совещания подчас длятся до 22:00.

Руководители Chery не скрывают, что политика компании поощряет переработки. В частности, во внутреннем письме был посыл, что «суббота — рабочий день для амбициозный людей». Впрочем, после волны негатива в соцсетях Chery ответила, что целью был корпоративный дух Huawei, то есть условия, когда желающие усердно работать могут это сделать.

Реальность другая: сверхурочные работы де факто стали обязательными, а отказ может стать причиной увольнения. В некоторых отделах Chery под запретом даже оплачиваемый отпуск.

Китайские журналисты отмечают: проблема касается автомобильной индустрии в целом, а не только Chery. В частности, почти все работодатели используют соцсети во внерабочее время, то есть сотрудникам приходится быть на связи 24 часа в сутки.