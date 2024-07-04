В продажу поступила первая в мире аэродинамическая труба для игрушечных машинок. В зависимости от размера она стоит 129—289 долларов, но за эту сумму покупатель получает по-настоящему стильный настольный гаджет, который привлечёт вниманием любого энтузиаста. В Windisible Wind Tunnel помещаются модели масштаба 1:18, 1:24 и 1:64 — в том числе популярные машинки Hot Wheels.

Стартап Fun-Tech-Lab начал продажи первой в мире аэродинамической трубы для масштабных моделей. Устройство называется Windisible Wind Tunnel и доступно в трех размерах: под машинки 1:18, 1:24 и 1:64. Как и в реальной трубе, здесь можно задать скорость потока воздуха и добавить дым, чтобы увидеть, как струи огибают кузов. Или включить подсветку для визуализации вихрей, возникающих при отрыве пограничного слоя.

© Fun-Tech-Lab

© Fun-Tech-Lab

© Fun-Tech-Lab

Производство Windisible Wind Tunnel начнется в августе, первые поставки покупателям запланированы на сентябрь. Миниатюрная аэродинамическая труба формата 1:64 обойдется в 129 долларов (11 500 р.), 1:24 — в 199 (17 600 р.), а 1:18 — в 289 долларов (25 500 р.). На Kickstarter авторы идеи собрали уже 180 тысяч долларов, так что есть все шансы, что задуманное доведут до конца.

Например, владельцы Ferrari могут поставить в Windisible уменьшенную копию своего автомобиля. С 2023 года у них есть возможность купить её, благодаря сотрудничеству Ferrari с фирмой Amalgam. Покупатели, заказавшие Roma, 812 Superfast, 812 GTS, Portofino M, SF90 Stradale или SF90 Spider, получали масштабную модель, в точности повторяющую реальный суперкар.