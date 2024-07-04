Какие подержанные иномарки активно везут из других стран

«Автостат» рассказал, какие подержанные автомобили везут из-за границы. Это компактные японские машины, которые разрешено вывозить из Японии. При этом именно страна Восходящего солнца остаётся главным экспортёром автомобильного секонд-хенда: оттуда приходит 66,1% «бэушек» (данные агентства «Автостат» по итогам июня).

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По данным «Автостата», наибольшим спросом со стороны россиян пользуются Honda Freed, Toyota Corolla, Honda Fit, Honda Stepwgn и Toyota Wish — то есть праворульные модели для внутреннего японского рынка.

Добавим, что Honda Freed существует в пяти-, шести-, семи- и восьмиместной версиях. Немалая часть машин — это гибриды параллельного типа, где электрический мотор-генератор помогает бензиновому.

Отличительная особенность модели — в сдивжных задних дверях для задних пассажиров. И это объясяет, почему такая Honda на своей родине является одним из самых популярных семейных автомобилей.

А ещё стало известно, какие подержанные автомобили с семиместным салоном выбирают россияне. Лидером рейтинга оказался компактный, но довольно вместительный «японец».