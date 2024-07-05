Новый Toyota Land Cruiser скоро может появиться в России

<p><strong>Toyota </strong>представила на европейском рынке свой обновленный флагман в сегменте внедорожников — новый <strong>Land Cruiser</strong>. Этот знаменитый японский SUV, давно завоевавший сердца автолюбителей своей <strong>надежностью и проходимостью</strong>, предлагается в трех комплектациях<strong>: Adventure, Lounge</strong> и ограниченная серия<strong> First Edition</strong>. Цены на новый модельный ряд начинаются от<strong> 84 000 евро</strong> (примерно 7,98 млн рублей) за базовую версию Adventure с 2,8-литровым турбодизелем, Matrix LED фарами и 18-дюймовыми легкосплавными дисками, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-67262-v-rossiju-skoro-mozhet-vernutsja-legendarnaja-model-blagodarja-parallelnomu-importu" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU. </a></p><p>Комплектация <strong>Lounge</strong>, стоимостью до <strong>98 000 евро</strong> (около 9,31 млн рублей), добавляет роскошь с 20-дюймовыми дисками, виртуальной приборной панелью и проекционным дисплеем, а также возможностью отключения переднего стабилизатора для сложных условий бездорожья. Для тех, кто ценит эксклюзивность, доступна серия <strong>First Edition</strong> с уникальными дизайнерскими элементами и специальными дисками, вдохновленными предыдущими поколениями модели.</p><p>Помимо стандартных функций, покупатели могут дополнительно заказать <strong>панорамную крышу </strong>и конфигурацию на семь мест, что делает новый Land Cruiser идеальным выбором для семейных путешествий и любителей активного отдыха. Судя по всему, благодаря параллельному импорту, новый Toyota Land Cruiser скоро может появиться и на российском рынке, дав возможность местным поклонникам бренда оценить все <strong>преимущества </strong>обновленной модели.</p>