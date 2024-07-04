Перечислены полсотни самых ненадежных подержанных автомобилей

Эксперты назвали 60 автомобилей с пробегом, которые лучше обходить стороной. Список худших машин опубликовали специалисты издания Consumer Reports. Рейтинг, в который попали седаны, хэтчбеки, кроссоверы, а также полноразмерные внедорожники, пикапы, электромобили и гибриды, основан на ежегодном опросе автовладельцев. В списке оказались модели 20 автопроизводителей, которые продаются по всему миру. Все перечисленные машины необходимо тщательно проверять перед покупкой.

По данным экспертов, самыми проблемными марками являются Ford и Chevrolet. На каждый бренд пришлось по семь ненадежных машин, в числе которых модели Ford Escape, F-150 Hybrid, Expedition, а также Chevrolet Blazer, Cruze и Malibu. Среди конкретных автомобилей наименьшее количество баллов получили Chrysler Pacifica Hybrid и Jeep Wrangler 2021 года, Nissan Frontier 2023 года, а также Rivian R1T 2022 года и Volkswagen Jetta 2021-го.

В антирейтинге оказалось большое число электрокаров. Эксперты отметили, что батарейные модели остаются менее надежными по сравнению с машинами, работающими на традиционных ДВС. При этом в списке худших автомобилей не нашлось места моделям BMW, Honda, Lincoln, Subaru и Toyota

В конце марта специалисты составили рейтинг самых проблемных семейных автомобилей. В списке худших моделей оказалось больше всего немецких машин.