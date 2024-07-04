В Италии продают редкий УАЗ-кемпер с дизелем

В Сети появилось объявление о продаже в Италии «буханки» УАЗ-452. Как выяснил Motor.ru, это не простой УАЗ, а переоборудованной в дом на колёсах! Причём речь идёт об исторической технике, ввезённой в Италию свыше сорока лет назад и переделанной на фирме Schieppati в кемпер для внедорожных приключений. Также интересно, что прожорливый бензиновый двигатель был заменён на дизель итальянского производства. За свой редкий «уазик» итальянский владелец хочет 8900 евро.

© Motor.ru

По словам владельца, автомобиль 1980 года выпуска с самого начала находится в Италии. За это время он прошёл всего 60 тысяч километров и сменил лишь двух владельцев. Вместе с полноприводником сохранились оригинальные итальянские буклеты, инструкции, все платёжные документы и номера старого образца (по ним понятно, что автомобиль зарегистрирован в Триесте).

По прибытии в Италию «буханка» была переделана во внедорожный кемпер: фургончик дооснастили высокой крышей, раскладными диванами, шкафчиками, обеденным столиком. Внутри предусмотрена плитка с мойкой, холодильник, душ и туалет. Салон рассчитан на пять спальных мест. По фотографиям видно, что кухонный блок пострадал от времени и нуждается в ремонте.

© Luca Manzoni

© Luca Manzoni

© Luca Manzoni

Снаружи установлена раздвижная маркиза и трубчатые решётки для перевозки багажных рундуков и канистр с топливом.

В переднем отсеке — комфортные сиденья с велюровой обшивкой, подголовниками и продольной регулировкой; смонтирован кожаный трёхспицевый руль; на полу покрытие из ковролина. Напомним, заводские сиденья регулировались при помощи гаечного ключа.

Штатный бензиновый двигатель 2.5 Ульяновского моторного завода в Италии сразу же заменили на дизель Sofim 8144.65 — этим занимался местный импортёр УАЗа, фирма Martorelli. Вихрекамерный бехнаддувный дизель развивал 65 лошадиных сил. Такие двигатели ставились на лёгкие грузовички Saviem SG2 и Iveco Daily, внедорожники Fiat Campagnola и легковушки Fiat 131 и 132.

© Luca Manzoni

© Luca Manzoni

© Luca Manzoni

© Luca Manzoni

© Luca Manzoni

В последние годы автомобиль хранился на улице на бетонной площадке — так что снаружи кузов пострадал от ржавчины, но хозяин обещает хорошее состояние полов и рамы. За редкий «уазик» нынешний владелец хочет 8900 евро (850 тысяч рублей по текущему курсу), либо готов обменять его на кемпер на базе заднемоторного микроавтобуса Volkswagen T2.

© Архив

Судя по всему, этот кемпер построила итальянская компания Schieppati. Несколько таких машин было заказано фирмой братьев Марторелли для экспедиций по северу Африки. Мы также знаем, что «дома на колёсах» на шасси ульяновских внедорожников строила и мастерская Grand Erg. Тиражи были крайне скромными: речь идёт о штучных количествах.