Названы иномарки с небольшим пробегом, которые можно купить за 700 тысяч рублей

На отечественном авторынке можно найти привлекательные предложения - иномарки с пробегом до 70 тысяч километров, которые стоят 700 тысяч рублей.

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Как отмечают эксперты "Автовзгляда", хит среди таких машин - Datsun: седан on-DO и хетчбэк mi-DO, которые выпускали на АвтоВАЗе. Автомобили оснащены проверенным 87-сильным 1,6-литровым мотором, пятискоростной вазовской "механикой" или четырехдиапазонным японским "автоматом" Jatco.

Еще один вариант - Peugeot 3008, модель первого поколения, выпущенная в 2011-2012 года. У кроссовера достойные ходовые качества, 1,6-литровый бензиновый двигатель, коробка-автомат, однозонный климат-контроль, подогрев передних кресел, датчики дождя и освещения.

Из полноприводных автомобилей можно выбрать Hyundai Santa Fe начала 2000-х с климат-контролем, кожаным салоном, люком в крыше.

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