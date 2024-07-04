Инвесторы из Китая профинансируют развитие марки SWM на рынке РФ

Завод «Автотор» планирует делать кроссоверы SWM по методу полного цикла. Руководство корпорации Shineray Group Co Ltd. намерено проинвестировать официального дистрибьютора бренда SWM, компания ООО «Восток Ветер Рус». Дополнительные инвестиции среди прочего позволят расширить продуктовую линейку и увеличить продажи минимум вчетверо.

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Напомним: на российском рынке сейчас официально представлены «паркетники» SWM G01, G01F и G05 Pro. Сама марка имеет итальянские корни, но принадлежит китайцам.

Выпуск машин для российского рынка стартовал на калининградском «Автоторе» прошлой весной, но на сегодняшний день сборка происходит «отвёрточным» методом.

Сейчас, если инициативу поддержат «поднебесные» инвесторы, рассматривается создание производства полного цикла со сваркой и окраской кузовов мощностью до 40 000 автомобилей ежегодно.

А ещё марка SWM предложит россиянам недорогой брутальный кроссовер. По формату модель G03F напоминает хорошо знакомый нашей публике Toyota RAV4.