Клиенты компании BMW могут выбирать все, что необходимо для автомобиля в одном из самых больших каталогов аксессуаров.

Одним из необычных предметов, который приобретается для салона автомобиля, является ультрафиолетовая лампа для дезинфекции. В закрепленном видеоролике дается пошаговое руководство по ее использованию. Если автомобиль делится между несколькими водителями, то данный аксессуар необходим для обеззараживания салона. Лампа эффективно дезинфицирует салон автомобиля.

Согласно заявленным характеристикам, прибор на 99 % эффективен в борьбе с вирусами и бактериями и грибками. избавлении от вирусов, бактерий и грибков. Имея артикул "63315A56991", УФ-дезинфектор питается от пауэрбанка, который заряжается через USB-порт. В комплект входит металлический крючок, для размещения лампы на зеркале заднего вида, но, с помощью металлических плпстин дезинфектор можно прикрепить и на люк.

Дезинфекция начинается через 20 секунд после нажатия кнопки на устройстве. Процесс дезинфекции занимает около 10 минут, после чего кабель перестает светиться. Устройство очищает все поверхности, расположенные под углом около 120 градусов и на расстоянии до одного метра.

Стоимость прибора составляет 159 евро. Кроме BMW устройство совместимо со всеми автомобилями.