Эксперт высказался на тему необходимости ОСАГО в 2025 году

Водителей в России продолжат штрафовать за отсутствие ОСАГО. Санкции продолжают действовать несмотря на то, что теперь полис будет не нужен при регистрации транспортного средства. Об этом сообщил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По словам эксперта, несмотря на то что ОСАГО с первого марта 2025 года исключат из перечня обязательных документов при регистрации машины, власти будут еще пристальнее следить за наличием полиса у автомобилистов.

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Исключение ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля не означает, что водители не должны иметь его при передвижении по дорогам общего пользования. На получения полиса обязательного страхования дается десять дней с момента регистрации транспортного средства. В течение этого периода автомобилисты не получат штрафы за езду без документа.

Между тем власти собираются усилить контроль за наличием ОСАГО у водителей. Выявлять нарушителей планируют с помощью дорожных камер, которые в автоматическом режиме будут по немерным знакам распознавать машины, на которые не оформлены полисы.

Согласно статистике, сегодня в России 91 процент автомобилистов имеют ОСАГО. При этом около четырех миллионов водителей по-прежнему ездят без полиса обязательного страхования, создавая проблемы другим участникам дорожного движения в случае аварий.