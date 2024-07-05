Выбираем достойные и доступные европейские кроссоверы в России

Кроссоверы и внедорожники в настоящее время на российском рынке пользуются повышенным спросом, опережая седаны.

© Renault

Несмотря на то, что китайские кроссоверы практически вытеснили с рынка западные модели, на текущий момент на вторичном рынке представлено достаточное количество европейских моделей в хорошем состоянии, стоимостью до одного миллиона рублей.

Renault Duster называется самой востребованной и надежной моделью на вторичном рынке по цене до 1 000 000 рублей. За данную стоимость можно приобрести внедорожник первого поколения, который оснащен 1,6-литровым бензиновым мотором, мощностью 102 лошадиные силы. Привод передний, трансмиссия исключительно механическая.

Renault Kaptur на вторичном рынке также можно приобрести в ценовом сегменте до миллиона рублей. При этом стоит учесть, что за данную сумму можно будет приобрести внедорожник с пробегом свыше 200 000 километров. В качестве силовой установки Renault Kaptur предусмотрен 1,6-литровый бензиновый мотор, мощностью 114 лошадиных сил, привод передний, трансмиссия механическая.

Кроссовер Volkswagen Tiguan с пробегом свыше 200 000 километров также можно приобрести за один миллион рублей. В качестве силовой установки предусмотрен 1,4-литровый мотор, мощность которого заявлена производителем в 150 лошадиных сил. Привод полный, трансмиссия механическая.

Эксперты напоминают о том, что перед тем, как приобрести любой автомобиль на вторичном рынке, рекомендуется проверить его историю на наличие дорожно-транспортных происшествий, чистоты с юридической точки зрения, также не лишним будет провести диагностику основных узлов в автомобильном сервисе, чтобы исключить возможные неисправности транспортного средства, которые часто скрывают продавцы.