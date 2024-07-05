Сколько стоит арендовать автомобиль на время отпуска

110KM.RU выяснил, сколько стоит взять автомобиль напрокат. Как отмечает издание, отпуск — это отличная возможность попробовать нечто новое. Например, взять внушительный китайский внедорожник Hongqi E-HS9 2024 года, за сутки аренды которого просят не менее внушительные 35 000 рублей. Впрочем, в списке доступных машин есть и менее экстравагантные варианты, которые могут оказаться выгоднее, чем заказывать такси.

© Quto.ru

Немолодые седаны эконом-класса обойдутся дешевле всего. Например, в Калининграде аренда Renault Logan стоит от 1400 ₽, а в Сочи воспользоваться Hyundai Solaris можно за 2000 ₽.

Свежие кроссоверы — дороже, но притом практичнее, вместительнее и явно надёжнее. Можно взять, например, Haval Jolion за 3000 ₽. Renault Duster II реально найти от 2600 ₽.

Что касается минивэнов, то аренда 8-местного Hyundai Grand Starex 2008 года выпуска стоит от 4500 ₽ (это Калининград), а более свежего Hyundai H-1 2020 года — 5100 ₽ (это Сочи).

Стоимость кабриолетов сильно зависит от конкретного варианта. Скажем, немолодую BMW 3-й серии 2010 года предлагают за 6500 ₽, а Mercedes E-класса 2019 года — за 22 000 ₽.