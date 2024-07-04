Эксперт рассказала о новом способе выявления водителей без ОСАГО

В России запускают новую систему выявления и наложения штрафов на водителей, которые управляют транспортными средствами без полиса ОСАГО. В публикации Банки.ру эксперты рассказали, как будет работать новая система и для чего она нужна.

Как ожидается, система в транспортных потоках будет выявлять автомобили, на которые не оформлен полис ОСАГО, фиксировать из с помощью фотосъемки, после чего владельцам будут направляться уведомления о штрафе. Как пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина, по предварительной концепции система позволит начислять штраф за отсутствие страховки даже ежедневно — но не более одного раза в день. В итоге машин без полиса ОСАГО на дорогах станет меньше.

«Видится, что в таком случае количество может перейти и в качество, когда водителю надоест ежедневно получать штрафы (а при нынешнем размере в месяц их может прийти на сумму почти в 25 тысяч рублей), и это подтолкнет его к приобретению страховки», — отметила Эряния Бочкина.

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