Эксперт высказался на тему автоматического замедления каршеринга

Система автоматического замедления машин каршеринга не принесет никакой пользы. Такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По мнению эксперта, подобные технологии уже существуют. Кроме того, современные дорожные камеры без проблем выявляют нарушителей скоростного режима. В связи с этим специалист заявил, что новая инициатива будет полезна властям исключительно для пиара.

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Шапарин заявил, что технологии принудительного ограничения скорости уже давно существуют. В случае с каршерингом такие системы всего лишь необходимо привязать к определенным улицам и скоростным режимам. При этом эксперт отметил, что данная инициатива практически бесполезна, поскольку операторы каршеринга могут самостоятельно регулировать скорость своих машин. Кроме того, дорожные камеры в автоматическом режиме детектируют даже малейшие превышения скорости.

Специалист, в свою очередь, предложил разработать систему, которая позволит оценивать поведение человека за рулем. По мнению Шапарина, такая технология будет гораздо более актуальной, нежели ограничение скорости, поскольку позволит снизить аварийность на дорогах за счет определения манеры вождения пользователей каршеринга.