Какой пункт ПДД автолюбители нарушают чаще всего

ГАИ назвала самое распространённое нарушение ПДД. В течение последнего десятилетия наблюдалось снижение показателей аварийности. Но по итогам прошлого года на российских дорогах произошло 132,5 тыс. ДТП, что на 4,5% больше, чем годом ранее, рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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По итогам прошлого года самым распространенным видом нарушений ПДД, которые стали причиной ДТП, стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. В минувшем году по этой причине произошла почти каждая пятая авария.

Как отметил «Известиям», глава ГАИ, в мае стартовала новая социальная кампания, касающаяся вопроса правильного выбора скорости. Она пройдет в несколько этапов в 40 регионах страны, где данная проблема стоит наиболее остро.

Напомним, что ГИБДД вернули название Госавтоинспекция. Глава ведомства Михаил Черников добавил, что во всех нормативно-правовых документах уже указано новое название.