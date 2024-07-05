Названы 6 практичных и быстрых кроссоверов

Топ-6 динамичных и практичных кроссоверов и внедорожников. Популярность сегмента кроссоверов и не планирует снижаться — это самый востребованный тип кузова, причём не только в России, но и почти по всему миру. Компактные внедорожники практичные, вместительные и удобные. Раньше они были слишком медлительными и неповоротливыми, что заставляло автомобилистов выбирать иные типы кузова. Но в последнее время рынок предлагает кроссоверы со всеми необходимыми характеристиками: комфортные, быстрые и надёжные.

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По данным Consumer Reports, CR-V 2024 года получил оценку за надёжность 78 баллов из 100. Этот показатель находится на уровне выше среднего, то есть CR-V будет более надёжным, чем среднестатистический новый автомобиль в 2024 году.

Помимо этого, новый Honda CR-V 2024 обладает приличной мощностью. Турбированный силовой агрегат объёмом 1,5 л развивает мощность до 191 л.с. Японский внедорожник не настолько быстрый, как многие его конкуренты, максимальная скорость составляет всего 194 км/ч. Но давайте будем честными, как часто обычному семейному автомобилю требуется более высокая скорость в повседневном использовании?

В добавление к надёжности и динамичности у CR-V много места в салоне, удобные органы управления и комфортные условия почти для любых сценариев поездок.

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Lexus RX

Lexus зарекомендовал себя как один из лучших производителей в отрасли, заняв первое место в исследовании J.D. Power о надёжности автомобилей. У Lexus довольно широкий модельный ряд, поэтому подобная высокая оценка выглядит ещё более впечатляющей. Модель RX получила общий балл надёжности 68/100 по версии Consumer Reports.

Среднеразмерный кроссовер оснащается 2,4-литровой рядной четвёркой с турбонаддувом мощностью 275 л.с. Разгон до ста занимает 7,6 с, а максимальная скорость RX достигает 199 км/ч. На втором ряду кресел — приличное пространство, которое позволяет пассажирам ездить с комфортом. Сборка на высоком уровне, эргономика и удобство использования мультимедийных функций — тоже.

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BMW X5

В 2024 году лишь немногие производители предлагают столь обширный модельный ряд внедорожников, как BMW. Баварцы конкурируют с Audi и Mercedes-Benz, но BMW обходит их по надёжности в 2024 году. Особенно это заметно в сегменте среднеразмерных внедорожников, таких как X5. По данным Consumer Reports, BMW X5 получил оценку надёжности 82/100.

Внедорожники BMW базового уровня больше сосредоточены на комфорте и статусе, но X5 не забывает и о производительности, синонимичной этой марке. Новый BMW X5 оснащается 3,0-литровой рядной шестёркой с турбонаддувом и развивает максимальную скорость 209 км/ч. Время разгона до «сотни» занимает 5,3 секунды.

R динамике добавляется высококачественная отделка салона, передовые технологии помощи водителю и статусность логотипа бренда.

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У Mazda не такой широкий модельный ряд кроссоверов, как у других японских производителей, но последние новинки делают её конкурентоспособной во всех областях рынка SUV. Весной 2023 года Mazda выпустила CX-90 — самую большую модель в линейке. Оценка надёжности по Consumer Reports составляет 67/100.

В стандартной комплектации CX-90 оснащается 3,0-литровой рядной шестёркой с турбонаддувом, развивающей 280 л.с. Внедорожник развивает максимальную скорость 209 км/ч.

Вместе с надёжностью и высокой скоростью Mazda CX-90 предлагает уверенное ускорение, острое и отзывчивое рулевое управление и высококачественную отделку. Среди минусов — не интуитивные органы управления, тесный третий ряд кресел и далеко не идеальная шумоизоляция.

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Hyundai Palisade

Флагманская модель южнокорейского бренда — самый большой автомобиль в модельном ряду Hyundai. Palisade выигрывает у многих внедорожников на поле надёжности. Согласно Consumer Reports, он получил 73 балла из 100 за надёжность.

Несмотря на свои размеры, Palisade предлагает выдающиеся характеристики мощности. Под капотом находится 3,8-литровый V6, развивающий 291 л.с. При максимальных нагрузках Hyundai Palisade может разогнаться до 232 км/ч.

Из других плюсов можно отметить хорошую шумоизоляцию и просторный салон.

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Porsche Cayenne

На протяжении десятилетий Porsche занимает лидирующие позиции в каждом сегменте, в который представлены его модели. И кроссоверы немецкого бренда не менее способны на скорости, чем спорткары. Самый большой из двух кроссоверов Porsche — Cayenne в 2024 году остаётся одним из лучших вариантов для тех, кто ищет сочетание роскоши и мощности.

Под капотом нового Cayenne установлен 3,0-литровый V6 с турбонаддувом, который позволяет автомобилю разгоняться до 248 км/ч. Consumer Reports присудил новому Cayenne оценку 67/100. В салоне много места, тихо, и правит царство роскоши и дорогой отделки.